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В России оценили зарплаты женщин

Минтруд: положение женщин в России позволяет говорить о гендерном равенстве

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Григорий Сысоев/ РИА Новости

На рынке труда в России обеспечено равноправие полов. Об этом сообщили в докладе Минтруда, пишет РБК.

По данным ведомства, зарплата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, поэтому максимальным размером не ограничивается. Так что если на одинаковых должностях мужчины и женщины получают разную зарплату, то это является нарушением и несправедливостью, написали эксперты.

В Минтруда пояснили, что в основном разница в размере заработной платы зависит от условий и сложности труда, а не по половому признаку. Тем не менее, в среднем, по данным министерства, показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова в 2021 году, только 36,5% опрошенных работающих женщин довольны своим окладом.

По данным Росстата за 2021 год, зарплата женщин в России в среднем на 27,5% ниже, чем зарплата мужчин (48,59 тыс. против 67,1 тыс. руб.). Экспертные оценки допускают даже более высокую разницу: по информации НИУ ВШЭ, в среднем она превышает 37%, но в отдельных отраслях может достигать 70%.

В Счетной палате приводили данные, что больше всего женщин работает в области образования (82,4% из занятых в этой сфере), здравоохранения и социальных услуг (около 80%), гостиничной деятельности (73,5%).

Ранее в России дефицит водителей грузовиков достиг 25%.

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