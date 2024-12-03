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В Ростовской области мужчина угрожал пистолетом продавцу и покупателям ради пива

Под Ростовом мужчина совершил разбойное нападение на магазин ради пива

В Ростовской области мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин ради пива, сообщили в полиции региона.

Инцидент, попавший на видео, произошел в одном из продуктовых магазинов в Красном Сулине. Судя по записи, мужчина зашел в торговое помещение, заговорил с продавщицей и почти сразу продемонстрировал предмет, похожий на пневматический пистолет.

Угрожая женщине оружием, он потребовал передать ему бутылку пива, однако та не спешила выполнить требования злоумышленника. Тогда он направил предмет на находившихся в магазине покупателей. Получив желаемое, мужчина скрылся с места преступления.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, найденное у него оружие отправили на баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело, грабителя отправили под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Уфе женщина пригрозила продавцу ножом и вынесла из магазина плюшевого медведя.

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