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Двухлетний мальчик испортил диван, покрыв его толстым слоем крема для кожи

Daily Mail: в ЮАР 2-летний ребенок покрыл диван кремом для кожи, пока мать не видела

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rambuwani_mpho/TikTok

В ЮАР двухлетний сын взял у матери крем для кожи и покрыл толстым слоем весь диван, пока женщина занималась своими делами, пишет Daily Mail.

Женщина по имени Мфо Рамбувани рассказала, что «пережила настоящий шок», когда увидела, чем занимается ее двухлетний сын Муриса. Мальчик вылил целый тюбик крема для кожи на диван.

По словам Мфо, она на несколько минут отвлеклась от сына, чтобы заняться своими делами, и вот к чему это привело.

«Меня не было и пяти минут, а вот что я увидела!» — делится эмоциями мать.

Женщина отметила, что диван был практически новым, и ей пришлось потратить несколько часов на его очистку, чтобы попытаться спасти от последствий шалости ребенка.

Ранее четырехлетний мальчик заказал с ноутбука матери фруктовый лед на сумму $2000.

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