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Четырехлетний мальчик заказал с ноутбука матери фруктовый лед на сумму $2000

Сomplex: в США 4-летний сын заказал с ноутбука матери мороженое на $2000

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Freepik.com

В США четырехлетний мальчик заказал с ноутбука матери фруктовый лед на сумму $2000, пишет Сomplex.

Когда четырехлетний сын женщины по имени Дженнифер из Бруклина начал повторять вслух число 51, его мать не догадывалась, что это связано с заказом, который сделал ребенок, — 51 коробкой фруктового льда.

Как выяснилось, мальчик, сумел оформить крупную покупку, воспользовавшись ноутбуком матери, оставшись без присмотра. Дженнифер рассказала, что эта сумма слишком большая для многодетной семьи, чтобы оплатить чек одним платежом сразу.

Продавец отказался делать возврат средств, и приятель Дженнифер устроил благотворительную акцию в соцсетях, чтобы помочь женщине. В итоге благодаря неравнодушным людям удалось собрать $25 тысяч. Эти деньги пойдут на обучение сына, рассказала американка.

Ранее сын подарил отцу машину, которую он продал 41 год назад ради покупки подгузников.

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