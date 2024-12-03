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Ряд больниц Алеппо прекратили работу из-за нехватки персонала и оборудования

Sham FM: больницы Алеппо прекратили работу, десятки человек остались без помощи

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Mahmoud Hassano/Reuters

Ряд городских больниц в сирийском Алеппо полностью или частично прекратили оказывать услуги населению из-за нехватки оборудования и медиков. Об этом передает радиостанция Sham FM со ссылкой на медицинский источник.

По словам собеседника радиостанции, десятки раненых и пострадавших не в состоянии покинуть Алеппо. В связи с этим врачи призывают вооруженные группы открыть безопасный коридор для ввоза медицинского оборудования и вывода тяжелобольных пациентов.

До этого в Минобороны Сирии сообщили, что сирийские и российские самолеты ударили по группе террористов в провинциях Идлиб и Хама.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в США заявили, что наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией.

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