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В СК показали кадры с рухнувшей лестницей в жилом доме

В Саратове в жилом доме обрушился лестничный пролет

В Саратове следственные органы устанавливают обстоятельства обрушения лестничного пролета в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел 3 декабря 2024 года в многоквартирном доме номер 7 по 1-му Кавказскому тупику. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что лестничный пролет, ведущий в одну из квартир, полностью провалился в подвал. Жители вынуждены подниматься в жилье по временному мосту, который соорудили из деревянной двери. Пострадал ли кто-то из квартиросъемщиков, в СК не уточнили.

В СК добавили, что дом признан аварийным. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за содержание дома.

Ранее в Самарской области три ученицы получили травмы от обрушения потолка.

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