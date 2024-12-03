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Бразильянка въехала на машине в витрину магазина, где ей не продали алкоголь

Daily Mail: бразильянка въехала на машине в магазин, потому что ей не продали алкоголь

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Depositphotos

В Бразилии женщина за рулем автомобиля въехала в магазин, где ей отказались продавать алкоголь, пишет Daily Mail.

Власти бразильского штата Токантинс сообщили о возбуждении уголовного дела против 21-летней Самии Са. По данным следствия, после того, как ей не продали алкоголь в магазине, она села в машину и на полной скорости въехала в витрину, ранив двоих посетителей.

После происшествия бразильянка попыталась скрыться, но была задержана одним из работников магазина до прибытия полиции. Сейчас Са находится в женском исправительном учреждении города Пальмас и готовится предстать перед судом для слушания по вопросу о мере пресечения.

Адвокаты женщины утверждают, что она стала жертвой нападения и действовала в состоянии сильного эмоционального стресса. Они подчеркивают, что намерения причинить вред другим не было, и ожидают справедливого расследования всех обстоятельств дела.

Ранее в Бразилии арестовали полицейских, грузивших пиво в служебный автомобиль.

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