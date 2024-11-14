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В Бразилии арестовали полицейских, грузивших пиво в служебный автомобиль

Daily Star: полицейских в Бразилии, грузивших пиво в служебный автомобиль, арестовали

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G1.globo

В Бразилии арестовали полицейских, которые грузили пиво в служебный автомобиль, пишет Daily Star. Власти подозревают, что это была взятка.

Полиция Рио-де-Жанейро инициировала внутреннее расследование после задержания офицеров, загружающих в патрульную машину ящики с пивом. Как считают местные власти, таким образом подозреваемые получили взятку. Считается, что это не единственный похожий случай.

Местная полиция утверждает, что ее руководство не потерпит коррупцию и будет наказывать виновных. В отдельном расследовании выявлено, что полицейские манипулировали своим должностным положением для скрытия фактов взяточничества.

Ранее в Австралии мужчина приехал в магазин за пивом за рулем горящего автомобиля. Кроме того, водитель не обращал внимания на крики прохожих, которые пытались ему помочь.

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