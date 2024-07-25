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Три участника СВО могут попасть в Совет Федерации

После выборов в Совете Федерации могут оказаться сразу три участника СВО

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

После выборов в сентябре в Совете Федерации (СФ) могут появиться три новых сенатора, представляющих участников специальной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак представил свою «сенаторскую тройку», в которую вошел майор Амыр Аргамаков. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также выдвинул полковника Алексея Кондратьева. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении отправить в верхнюю палату старшего сержанта Юрия Нимченко.

В список кандидатов на получение сенаторских полномочий, составленный Андреем Турчаком, вошли Герой России майор Амыр Аргамаков, действующий сенатор от Государственного собрания (парламента) республики Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты, бывший министр культуры региона Эжер Малчинов.

Нынешний сенатор от исполнительной власти субъекта Владимир Полетаев покинет палату после сентябрьских выборов, и, по информации источника «Ъ» в Совфеде, его не будут выдвигать от другого региона.

Гвардии майору Амыру Аргамакову 30 лет. Он участвовал в военной операции в Сирии и спецоперации на Украине. В 2023 году он был назначен начальником штаба мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка, а в феврале 2024 года получил звезду Героя России из рук тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. В марте майор стал председателем республиканского Союза ветеранов СВО. Он — второй уроженец Горного Алтая, удостоенный звания Героя России.

Ранее Путин изменил состав Госсовета.

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