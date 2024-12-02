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В Чите бойцу СВО отказали в восстановлении на учебе

ChitaMedia: участнику СВО из Читы отказали в восстановлении в колледже

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Кирилл Брага/РИА Новости

Участник спецоперации из Забайкальского края заявил, что ему отказали в восстановлении на учебе в колледже. Об этом россиянин рассказал во время «Прямого разговора» с губернатором Забайкалья Александром Осиповым, передает ChitaMedia.

«Обучался в колледже, но из-за некоторых мероприятий пришлось отлучиться на неопределенный срок. При попытке восстановиться, мне отказали из-за того, что прошел срок», — заявил участник СВО.

По его словам, он не посещал учебное заведение больше пяти лет. Губернатор в ответ на запрос бойца объяснил, что данная ситуация должна рассматриваться в частном порядке, однако за решение вопроса должно взяться руководство колледжа.

До этого в Воронежской области прокуратура добилась возобновления социальных выплат многодетной жене бойца СВО. Женщина пожаловалась на отказ в выплате ежемесячного пособия на ребенка. Центральный районный суд города обязал региональное отделение соцфонда назначить ежемесячное пособие на ребенка и произвести его выплату начиная с февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.

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