Разработчик российской вакцины от рака рассказал, как она работает

Российская мРНК-вакцина от рака, которую разрабатывают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, будет индивидуально подстраиваться под пациентов. Об этом kp.ru рассказал директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков.

По его словам, специалисты в процессе операции будут брать образец опухоли у конкретного человека и извлекать из нее всю генетическую информацию об образовании. После этого компьютерная система на базе искусственного интеллекта сможет выбрать те антигены, которые помогут иммунной системе распознать и уничтожить опухоль. На основе данной информации будут создавать молекулы мРНК и вводить их пациенту в составе вакцины.

Косоруков уточнил, что такой препарат поможет предотвратить появление метастазов и продлить период здоровой жизни пациента.

«Наша задача была создать информационную компьютерную систему на основе искусственного интеллекта для выбора именно тех мутаций, которые будут обучать иммунную систему узнавать опухоль и уничтожать ее. При экспериментальной работе с раковыми опухолями на животных уже получается создать ситуацию, когда иммунитет, возникший в результате применения вакцины, удаляет подсаженную опухоль и метастазы. И это именно тот вариант экспериментов, которые ученые делают при проведении доклинических исследований», — сказал он.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что мРНК-вакцину против рака, разработку которой ведут в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут начать испытывать на людях осенью 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России начали разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ.