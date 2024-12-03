Полицейская в декрете задержала грабителя, укравшего бутылку водки в российском магазине

В Нижегородской области сотрудница полиции, находящаяся в декрете, задержала магазинного грабителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в конце ноября текущего года в городе Кулебаки. Один из посетителей сетевого магазина решил украсть бутылку водки и попытался скрыться, однако находившаяся в торговой точке младший лейтенант полиции, которая уже полтора года находилась в отпуске по уходу за ребенком, последовала за злоумышленником. Полицейская остановила его на крыльце и завела обратно в помещение.

Директор магазина сообщил о произошедшем в полицию, и в отношении 32-летнего грабителя возбудили уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого прохожие поймали грабителя, который выхватил у москвички телефон стоимостью 60 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее россиянин отращивал бороду, чтобы грабить банки, и похитил около 40 млн рублей.