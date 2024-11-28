Прохожие поймали грабителя, который выхватил у москвички телефон

В центре Москвы неравнодушные граждане помогли задержать вора, который ограбил вышедшую из развлекательного заведения женщину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Все произошло в Тверском районе города. Злоумышленник заприметил женщину, которая выходила из бара на улице Кузнецкий мост и разговаривала по телефону. Мужчина неожиданно подбежал к потерпевшей, выхватил у нее гаджет и попытался скрыться. Женщина быстро среагировала на кражу, погналась за вором и попутно стала звать на помощь прохожих. На ее просьбы откликнулась компания молодых людей. Они попытались остановить нарушителя, но тот увернулся и побежал дальше. Грабителя удалось остановить очевидцам на Неглинной улице. Они удерживали мужчину до приезда полиции.

Прибывшие по вызову правоохранители установили, что подозреваемый — 27-летний ранее судимый уроженец республики Бурятия. У мужчины изъяли украденный смартфон стоимостью 60 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве грабитель пытался украсть у женщины телефон, но та отбилась.