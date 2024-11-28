Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Прохожие поймали грабителя, который выхватил у москвички телефон

В Москве прохожие поймали грабителя, который выхватил у женщины телефон

В центре Москвы неравнодушные граждане помогли задержать вора, который ограбил вышедшую из развлекательного заведения женщину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Все произошло в Тверском районе города. Злоумышленник заприметил женщину, которая выходила из бара на улице Кузнецкий мост и разговаривала по телефону. Мужчина неожиданно подбежал к потерпевшей, выхватил у нее гаджет и попытался скрыться. Женщина быстро среагировала на кражу, погналась за вором и попутно стала звать на помощь прохожих. На ее просьбы откликнулась компания молодых людей. Они попытались остановить нарушителя, но тот увернулся и побежал дальше. Грабителя удалось остановить очевидцам на Неглинной улице. Они удерживали мужчину до приезда полиции.

Прибывшие по вызову правоохранители установили, что подозреваемый — 27-летний ранее судимый уроженец республики Бурятия. У мужчины изъяли украденный смартфон стоимостью 60 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве грабитель пытался украсть у женщины телефон, но та отбилась.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами