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Россиянин отращивал бороду, чтобы грабить банки, и похитил около 40 млн рублей

В Екатеринбурге осудили грабителя, похитившего из банков почти 40 млн рублей

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Телеграм-канал Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор серийному грабителю банков, который использовал свою же бороду для маскировки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, 45-летний житель Свердловской области с 2015 года совершил 12 разбойных нападений на отделения банков. Используя макет пистолета, ему удалось похитить более 39,8 млн рублей. Перед каждым ограблением мужчина отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал. Кроме того, для конспирации он надевал солнцезащитные очки и маску.

В марте 2023 года мужчину наконец поймали и обвинили в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере. Ленинский районный суд Екатеринбурга лишил его свободы на 7 лет 10 месяцев, отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.​​​

Ранее грабитель из Кемерово получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя.

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