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Священник из Подмосковья обвинил прихожанку в домогательствах и преследовании

В Подмосковье бывшая прихожанка церкви пять лет терроризирует семью священника

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Телеграм-канал «Сапа»

Жительница Московской области пять лет терроризирует семью священника, которого не смогла соблазнить. Об этом сообщает «Сапа».

Несколько лет назад женщина по имени Анастасия стала посещать один из приходов в Подмосковье. Ей сразу понравился настоятель, и она решила соблазнить его с помощью приватных фото и видео.

Однако батюшка остался равнодушен к прихожанке и верен супруге. Тогда Анастасия перешла к угрозам с обвинениями в изнасиловании и даже в педофилии, а затем стала заваливать сообщениями жену и сына священника, которого тоже неоднократно звала к себе в гости, намекая на секс. Годами женщина звонила и писала близким священнослужителя даже с рабочих номеров, за это ее несколько раз увольняли, но угрозы не прекратились.

Недавно делом заинтересовались в прокуратуре Московской области. Известно, что до этого Анастасия уже обвиняла в изнасиловании другого священника, которому на тот момент было почти 80 лет.

Ранее в Екатеринбурге курьер доставил девушке продукты и стал ее преследовать.

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