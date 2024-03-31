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Нелегальный цех по выпуску алкоголя нашли в здании, где уже закрывали такое производство

В Екатеринбурге обнаружили еще один цех по выпуску контрафактного алкоголя

Екатеринбургские полицейские обнаружили цех, выпускающий контрафактный алкоголь, в здании, где ранее уже закрывали аналогичное производство. Об этом рассказал член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

Как напомнил общественник, нелегальное производство в здании на улице Монтажников было остановлено в середине декабря. Тогда торговавшие «паленкой» отец и сын были задержаны и допрошены. Коммерсанты, ранее уже судимые за незаконный сбыт алкогольных напитков, рассказали, где брали продукцию.

После этого оперативники накрыли цех, в котором злоумышленники разливали по бутылкам контрафактные водку и коньяк. Всего было изъято около 6,5 тыс. бутылок спиртного и фургон, в котором перевозили нелегальную продукцию.

На днях стало известно, что в том же здании в районе Сортировка опять выпускают контрафактный алкоголь. Предприниматели готовились отправить крупную партию фальсификата в торговые точки Свердловской области и соседних регионов, но не успели закрыть поставку.

«Точкой «А» на карте значился тот самый цех. Силовики возбудили уголовное дело, но владельцев бизнеса это не остановило», — написал Чукреев.

В момент рейда двое работников цеха собирались разливать по бутылкам водку и коньяк «Старый Екатеринбург», который, по словам общественника, давно не производят.

«Работники оказались разговорчивыми и во всем признались. Оперативники областного УЭБиПК и городского УМВД изъяли всю готовую продукцию и около 3500 бутылок, подготовленных к розливу, оборудование (канистры, шланги, разливные устройства) и красители с этикетками», — подытожил активист.

Ранее полиция Ростова-на-Дону изъяла 20 тонн суррогатного алкоголя, изготовленного в подпольном цеху.

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