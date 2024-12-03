В США мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки во время празднования Дня Благодарения, пишет Complex.

Как пишут СМИ, инцидент произошел во Флориде. Пожилой американец по имени Хюрелейон Маклин отмечал со своей семьей праздник, когда к нему пришел сосед. Тому не понравилась слишком громкая музыка, игравшая в квартире. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина выстрелил в хозяина дома. Приехавшие на место медики не смогли спасти раненного из-за тяжести полученных травм.

Супруга Маклина рассказала, что сосед угрожал пистолетом и ей, если она «не закроет рот». В настоящее время расследование продолжается. Полицейские сообщили, что обвиняемый сотрудничает с следствием и утверждает, что действовал в рамках самообороны.

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