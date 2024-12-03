Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки

Complex: в США мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки во время Дня Благодарения

close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки во время празднования Дня Благодарения, пишет Complex.

Как пишут СМИ, инцидент произошел во Флориде. Пожилой американец по имени Хюрелейон Маклин отмечал со своей семьей праздник, когда к нему пришел сосед. Тому не понравилась слишком громкая музыка, игравшая в квартире. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина выстрелил в хозяина дома. Приехавшие на место медики не смогли спасти раненного из-за тяжести полученных травм.

Супруга Маклина рассказала, что сосед угрожал пистолетом и ей, если она «не закроет рот». В настоящее время расследование продолжается. Полицейские сообщили, что обвиняемый сотрудничает с следствием и утверждает, что действовал в рамках самообороны.

Ранее в Мексике вооруженные люди ворвались на свадьбу и выстрелили в гостя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами