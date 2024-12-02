Четырехлетняя девочка впала в кому после падения из окна четвертого этажа в Липецке

В Липецке медики борются за жизнь четырехлетней девочки, которая получила тяжелые травмы, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает портал Gorod 48.

По словам матери пострадавшей, она зашла в спальню к дочери ночью, увидела, что окно в комнате девочки открыто, а у подоконника стоит стул. Выглянув на улицу, женщина обнаружила четырехлетнюю дочь, лежавшую на земле.

Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами ее госпитализировали в областную больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое. У нее диагностированы многочисленные ушибы, переломы и сотрясение головного мозга, ребенок впал в кому. Ребенку провели несколько операций. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде прохожие нашли ребенка под окнами дома: девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали скорую помощь. На момент прибытия медиков пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Подробности о характере травм ребенка неизвестны, она госпитализирована.

Ранее из окна томской многоэтажки выпал четырехлетний ребенок.