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«На людей наплевать»: жители Тверской области замерзают без электричества

В деревнях Тверской области люди две недели живут без электричества

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Жители нескольких деревень в Калининском округе Тверской области две недели живут без электричества, но проблему никто не устраняет, рассказала «Газете.Ru» жительница деревни Трубино Елена. По ее словам, в домах температура около нуля, не у всех есть генераторы для обогрева.

«Обстановка у нас критичная. Деревня Трубино и СНТ, которые к ней относятся, уже 2 недели находится без электричества. Проживают старики, которые не могут себе позволить приобрести генераторы и топливо к ним. Люди мерзнут, проблему не устраняют. Жители находятся в тяжелом положении, в домах от 0 до +2°C. Газом топить невозможно уже — газ в баллонах привозной. Воду берем из колодцев, в магазин мы ездим на электричке в г. Лихославль или привозим на электричке из Твери, так как работать ездим в Московскую область», — сказала она.

По словам Елены, обращения в организации бесполезны, работы откладываются.

«Неоднократные звонки, обращения в причастные организации просто бесполезны, одни отписки и обещания, что все восстановят, а по факту — ноль. Каждый день только откладывают. Говорят под копирку одно и то же. Позавчера [в воскресенье] свет включили, но сразу выключили. Объяснили, что где-то авария на линии, обрыв и уехали. Причину аварии никто не ищет даже: то техника не проходит, то рабочих нет, то еще сто причин. Такое ощущение, что на людей наплевать, так как проживает в зимнее время не так много. Мол, если мало людей, то обойдутся», — пояснила она.

Жительница деревни Троица Ирина рассказала «Газете.Ru», что за последнее время электричество включали меньше чем на сутки. Она собирается обратиться в прокуратуру и в администрацию президента из-за проблем с электричеством.

«Электричество местами дали, конкретно нам, в Троицу, в пятницу вечером. С вечера пятницы и до обеда субботы был свет. В понедельник пошли третьи сутки, как свет опять отключили. В Россетях информации нет, вчера вечером дозвонилась до живого оператора, которая приняла заявку. Сегодня в течение дня напишу в администрацию президента и прокуратуру. Спасаемся по-прежнему с помощью генератора и печки. Соседи приходили зарядить телефон, хотя бы позвонить детям и успокоить их. Есть инвалид-колясочник, одинокий дед, ему помочь никто не может. А еще есть дети, которых надо водить в школу и в сад, элементарно помыть и накормить. Не все имеют возможность снять жилье в городе на время или уехать к родственникам», — отметила она.

Глава администрации Калининского округа Сергей Румянцев рассказал «Газете.Ru», что в 74 населенных пунктах до сих пор нет света, но работы по восстановлению «ведутся круглосуточно». По его словам, для жителей были организованы пункты обогрева и временного размещения.

21 ноября около 20 населенных пунктов Тверской области после обильных снегопадов остались без электроснабжения. Дороги в некоторых поселках завалило снегом и деревьями — туда перестали приезжать автолавки с продуктами.

27 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что за прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у 15 тыс. жителей Верхневолжья. 1 декабря, губернатор сообщил, что еще восьми тысячам граждан вернули электричество. Он признал, что в некоторых населенных пунктах работы еще ведутся.

Ранее оставшиеся без света жители Тверской области пожаловались на бездействие властей.

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