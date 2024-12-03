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Пенсионеры устроили «битву» с коммунальщиками из-за кабеля в Хабаровске

Mash: в Хабаровске пенсионеры напали на коммунальщиков из-за кабеля

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае трое пенсионеров устроили драку с сотрудниками коммунальной службы из-за кабеля, который тянули в подвал дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Трубной, трое жителей дома заметили около подъезда группу коммунальщиков, которые тянули в подвал дома силовой кабель.

Пенсионеры дали отпор незваным гостям и напали на электриков, не дав им подключить к щитку в подъезде провод, который тянулся от строящегося рядом ЖК. Чье распоряжение выполняли коммунальщики — неизвестно, пенсионеры отобрали у них кабель.

До этого сообщалось, что жительница Южно-Сахалинска через суд добилась возмещения ущерба за потоп в квартире от управляющей компании. Женщина обратилась с иском к УК после прорыва отопительной трубы в квартире, после которого было повреждено имущество, а помещение было непригодно для проживания. Коммунальщиков обязали выплатить 493 тыс. рублей в качестве материальной компенсации, а также штраф 261 тыс. рублей и расходы на оплату адвоката и услуг оценщика.

Ранее жители Тюмени устроили «битву» за мусорный бак с коммунальщиками.

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