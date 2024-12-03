Психолог объяснила агрессию участников родительских чатов

В чатах родителей школьников в мессенджерах часто возникают конфликты. Это происходит из-за того, что в них, как и в любом социуме, есть свои лидеры и несогласные с ними, считает психолог Екатерина Кольцова. Также на градус общения влияет усталость и стресс людей, отметила она в беседе с 360.ru.

Часто родители пишут в чаты по вечерам после работы, когда уже устают и находятся не в самом адекватном состоянии, считает специалист.

«У [человека] накопилась тревожность. И вполне может быть, что именно вечером, когда вроде он хотел отдохнуть — тут и работа достала, и дети какими-то своими проблемами. И он где-то должен выразить свое несогласие», — пояснила она.

По этой причине родители часто начинают конфликтовать. К концу года растет уровень стресса и усталости, а на их фоне — и подобных ситуаций, отметила психолог.

Для снижения числа таких конфликтов Кольцова рекомендовала в начале учебного года выбирать родительский комитет из двух-трех человек, который будет брать на себя ответственность по решению тех или иных вопросов. Если договориться с самого начала, то спорных ситуаций будет меньше, заключила она.

Напомним, эксперты считают, что, если в школьном чате родители устраивают перепалки или разводят пустую болтовню, группу стоит покинуть. Также они рекомендуют не добавляться в родительские чаты, а создавать свои, где будет выкладываться только важная информация без возможности ее комментировать.

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