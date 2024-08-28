Эксперт дала совет, как угомонить бунтовщиков в родительских чатах

Если в школьном чате родители устраивают перепалки или разводят пустую болтовню, группу стоит покинуть. Такой совет в интервью газете «Взгляд» дала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

«Если все превратилось в пустую болтовню, или хуже — начинается ссора, то здесь дипломатично сначала предупредить некорректно ведущего участника. То есть так и следует писать, что если беседа будет продолжена в таком тоне, то я выйду из чата. И выходите», — порекомендовала эксперт.

По ее словам, после того, как из «суматошного» чата выходят несколько человек, нередко создаются новые группы, где родители ведут себя более сдержанно и корректно.

Педагогам Шевченко посоветовала не добавляться в родительские чаты, а создавать свои, где будет выкладываться только важная информация без возможности ее комментировать.

До этого стало известно, что мошенники стали обманывать россиян через родительские чаты в Telegram и «ВКонтакте».

Злоумышленники размещают в группах родителей ссылки, по которым якобы можно оформить заявку на выплаты к школе. На открывшейся странице предлагается заполнить данные банковской карты и номер телефона. Таким образом мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе деньги со счета.

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