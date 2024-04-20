Врач рассказал, почему холодец не помогает укрепить суставы

Здоровью суставов способствует ограничение сладкой и жареной пищи, а не поедание холодца. Об этом врач Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном».

Врач объяснил, что заболевания суставов часто сопровождаются воспалением. Снизить риск этого может отказ от жареных, копченых и сладких продуктов, а также красного мяса. Также в диету нужно добавить овощи и фрукты, морскую рыбу, молочные продукты, — все это смягчает воспаление.

Также боль в суставах может быть вызвана разрушением хряща. В нем нет кровеносных сосудов, поэтому никакие вещества из пищи не могут попасть в хрящ и восстановить его. В современной медицине нет ни лекарства, ни продукта, который мог бы остановить разрушение сустава.

До этого онколог Иванов рассказал, что борьба с воспалением позволяет снизить риск рака кишечника. Для этого следует ограничить употребление красного мяса, к которому относятся говядина, телятина, свинина, баранина, конина и козлятина.

Ранее врач предупредил, что боль в спине может быть симптомом рака простаты.