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Таксист вытолкал из авто пожилую россиянку после ее просьбы

В Петербурге таксист вытолкал пенсионерку из авто за просьбу отодвинуть сиденье

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге поездка в такси для пожилой местной жительницы закончилась обращением в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета РФ.

В СК отметили, что житель Северной столицы пожаловался на таксиста «неславянской внешности», который грубо обошелся с его пожилой матерью — женщина на тот момент перенесла операцию и плохо себя чувствовала. Как уточнил заявитель, таксист, прибывший на место вызова, отказался везти его мать-пенсионерку в больницу. Мужчина пояснил, что его родительница попросила водителя подвинуть пассажирское кресло для более удобного размещения в салоне, после чего столкнулась с его неадекватной реакцией.

«Мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, в результате чего она упала на асфальт, и избил», — говорится в сообщении СК.

Помощь пожилой петербурженке оказывали прохожие.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях таксиста в отношении женщины. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК.

Ранее в Москве водитель каршеринга ранил таксиста в голову из-за дорожного конфликта.

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