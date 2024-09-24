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Врач объяснил, как не допустить отравления при обработке помещений дихлофосом

Врач Омутных: после обработки дихлофосом помещения нужно проветривать

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Помещения важно хорошо проветривать после обработки дихлофосом, чтобы не допустить отравления опасными веществами. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал врач Дмитрий Омутных, комментируя отравление семьи в Красноярске.

По его словам, в процессе распыления токсичных для насекомых и грызунов средств они могут оседать на разных предметах. Врач подчеркнул, что вдыхание остаточных паров может нанести вред организму человека.

«Ни в коем случае нельзя, чтобы в помещении были дети в течение ближайших суток. Посуду закрывать, убирать, промывать поверхности. Обработку проводить в респираторах, в средствах индивидуальной защиты и не превышать необходимую концентрацию химикатов. Это на 95−98% помогает избежать отравлений», — уточнил Омутных.

24 сентября сообщалось, что в анализах отравившихся под Красноярском членов семьи нашли следы вещества, которое, предварительно, входит в состав дихлофоса. Для установления точной причины отравления следователи подключили к расследованию экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

Ранее производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи.

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