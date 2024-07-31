Госдума приняла закон о воинской обязанности для новых граждан России

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом закон, по которому новых граждан России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет будут лишать гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим российское гражданство, будет являться основанием для прекращения этого гражданства.

Также проектом закона предлагается синхронизировать между собой процессы постановки лица на воинский учет и получения им гражданства РФ. Согласно документу, для этого органы МВД России будут обязаны предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия информацию о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в российское гражданство и планируется организация принесения присяги гражданина.

29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы.

Ранее в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов».