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В Калининграде учитель скинул школьника со стула и выгнал с урока, обозвав «придурком»

В Калининграде учитель разозлился на школьника и сбросил его со стула

В одной из школ Калининграда учитель сбросил ученика со стула и обозвал его «придурком». Видео из класса, записанное одноклассниками мальчика, опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

Сообщается, что инцидент произошел на уроке информатики в СОШ №56, пострадавшим оказался ученик восьмого класса. Учитель скинул школьника с компьютерного кресла и послал его. Судя по записи, поведение подростка долгое время раздражало педагога, и в конце концов тот не смог сдержать своих эмоций. Чем именно мальчик так разозлил учителя, не уточняется.

Оказалось, что в кадр попал Сергей Саенко, который 11 лет проработал в этом образовательном учреждении. В разговоре с изданием «Подъем» там предположили, что ученик сильно постарался, прежде чем вывел Саенко из себя, коллеги поддержали мужчину в соцсетях и назвали его «спокойным, как удав».

Однако он сам комментировать происходящее на видео отказался и рекомендовал журналистам поговорить с руководством школы. Завуч по воспитательной работе Татьяна Бикаева отметила, что никаких жалоб в связи со случившемся не поступало.

Ранее школьник из Ленобласти устроил драку с педагогом на уроке после замечания.

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