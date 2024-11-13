Зацепер из московского метро прокатился на вагоне и попал на видео

В Москве пассажира метро привлекли к ответственности за нарушение требований транспортной безопасности: он забрался на последний вагон поезда и доехал так до следующей остановки. Его удалось задержать благодаря бдительности очевидца, который передал информацию о случившемся сотрудникам подземки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «Нахимовский проспект» серой ветки. На кадрах, опубликованных Волк, молодой человек быстро забирается на последний вагон, после чего поезд начинает движение, а мужчина скрывается вместе с ним в тоннеле. На следующей станции нарушитель так же быстро возвращается на платформу и продолжает движение уже внутри вагона. Пассажир, заметивший его рискованное поведение, делает молодому человеку замечание и крутит пальцем у виска.

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