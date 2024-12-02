Поставщики предрекают тяжелые времена кофеманам

Поставщики кофе считают, что 2025 год будет «сложным» из-за очень высоких цен на зерна — самых высоких с кризисного 1977 года. Об этом сообщает телеканал »РБК».

На последних торгах 27 ноября стоимость мартовского фьючерса составила $7,05 за килограмм кофе сорта арабика. Одновременно выросла стоимость второго наиболее популярного сорта кофе — робусты. За 2024 год биржевая цена арабики выросла в два раза, а робусты — на 80%.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что эта ситуация во многом повторяет прошлые пики цен на кофе.

«Как правило, цены раз в 10 лет достигают высоких значений, а потом снижаются. Но если раньше при высокой стоимости арабики цена на робусту повышалась незначительно, то сейчас стоимость робусты за последний год выросла в два с лишним раза — такого никогда не было», — пояснил Чантурия.

Накануне стало известно, что основная причина резкого подорожания кофе — засуха в Бразилии, а также ослабление рубля.

Ранее сообщалось, что Уганда хочет открыть в России торговый хаб по продаже кофе.