Российские компании проявили интерес к новым турам в Венесуэлу

Российские компании проявляют интерес к созданию новых туристических маршрутов в Венесуэле. Об этом заявил посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров во время встречи с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро в программе «С Мадуро плюс», пишет ТАСС.

«Наши соотечественники из различных российских компаний, которые присутствуют здесь, очень заинтересованы в организации новых туров в эту чудесную страну», — сказал посол.

Он также поблагодарил организаторов Международной туристической ярмарки АЗИМУТ-2024, на которой Россия была почетным гостем.

Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что благодаря усилиям президента республики, губернатора штата Тачира Фредди Берналя и министра туризма Летисии Гомес, ярмарка прошла «фантастически и в праздничной атмосфере». В программе «С Мадуро плюс» также участвовали послы Вьетнама, Китая, Кубы, Никарагуа и Турции.

До этого Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду.