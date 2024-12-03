Вильфанд рассказал, как долго продержится аномальная погода в Сибири

Нетипичная для зимнего периода погода на территории Сибири с температурой выше нормы продлится еще минимум от семи до восьми дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Там сумасшедшие просто аномалии — на 16-20°С температура выше нормы <…> Это означает, что минимальные температуры в диапазоне минус 20-23°С вместо минус 40», — объяснил Вильфанд.

Он заверил, что нынешней зимой в Сибири стоит ожидать 50-градусных морозов, но они будут редкими.

29 ноября Вильфанд заявил, что во всех российских регионах в декабре ожидается погода теплее нормы. По его словам, аномальное тепло будет в европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе.

Вильфанд также отметил, что в большинстве областей европейской части России ожидается обычное количество осадков. Однако в южных районах Центрального федерального округа, включая Рязанскую, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, Тамбовскую области, а также в северной части Якутии, возможен дефицит снега.

Ранее в Гидрометцентре прокомментировали прогноз Bloomberg о погоде в Европе.