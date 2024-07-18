В Роспотребнадзоре сообщили о рисках опасных заболеваний в странах БРИКС

На территории стран БРИКС существуют риски опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Подробности она раскрыла на международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС» в Москве.

«На территории БРИКС, наш мониторинг показывает, также существуют риски опасных инфекционных болезней, ряд из которых имеют схожий характер», — сказала Попова.

Она также отметила, что заболеваемость холерой регистрируют ежегодно в пяти странах БРИКС, за полгода 2024 года текущего года зафиксировали 20 тыс. случаев заболевания.

До этого в Роспотребнадзоре не подтвердили случаи заболеваний холерой в Херсонской области.

Незадолго до этого Попова сообщила, что ситуация с заболеваемостью корью на территории РФ постепенно стабилизируется.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали количество заболевших ботулизмом по всей России.