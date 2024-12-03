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США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов

США до середины января поставят Украине тысячи ракет и сотни тысяч артснарядов

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U.S. Marine/Global Look Press

Соединенные Штаты намерены до середины января поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие важные виды оружия. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные вооружения, чтобы помочь Украине», — отметил он в официальном заявлении.

Салливан также подчеркнул, что помимо военной помощи, президент США Джо Байден распорядился о дополнительных мерах поддержки Украины, включая новую серию антироссийских санкций и предоставление разрешений на использование дальнобойных американских ракет для ударов по целям в глубине России.

На днях Салливан в интервью CNN заявил, что Белый дом намерен предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя.

По его словам, в Вашингтоне делают все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней работы администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя.

Ранее во Франции предупредили об усилении эскалации на Украине до инаугурации Трампа.

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