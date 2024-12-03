Путин пошутил про Медведева и мем «Денег нет»

На встрече с молодыми учеными президент России Владимир Путин в шутливой форме напомнил о бывшем главе государства Дмитрии Медведеве, услышав название одной из сессий конгресса молодых ученых «Деньги есть, но вы учитесь». Корреспондент Павел Зарубин опубликовал фрагмент встречи в Telegram-канале.

Во время своего выступления один из участников мероприятия рассказал, что в рамках деловой программы конгресса проходила сессия с таким названием.

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз — у нас встреча намечена», — улыбаясь заявил глава государства.

Знаменитая фраза о деньгах принадлежит Дмитрию Медведеву и была произнесена 23 мая 2016 года, когда он, находясь на посту премьер-министра, посетил Крым. В городе Феодосия Медведев встретился с местными жителями, среди которых была пенсионерка, выразившая недовольство по поводу низкой пенсии и отсутствия индексации. На это Медведев ответил, что «нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас». Он добавил, что, когда средства появятся, произойдет индексация.

«Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — закончил премьер свое общение с жителями.

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