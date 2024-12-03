Более 100 несовершеннолетних обнаружены на границе США

На протяжении последней недели более 100 несовершеннолетних, включая маленьких детей, пытались пересечь границу между Мексикой и США. Об этом сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на данные департамента общественной безопасности штата Техас.

Лейтенант департамента общественной безопасности Техаса Крис Оливарес сообщил, что с 24 ноября на южной границе страны было зафиксировано более 100 детей, путешествующих без сопровождения взрослых.

Возраст детей варьируется от двух до 17 лет. Среди них есть четырехлетняя девочка, которую ее мать, проживающая в США, оставила контрабандистам в Гондурасе, надеясь на последующее воссоединение. При ее обнаружении агенты нашли у девочки записку с номером телефона матери, уточняет Оливарес.

Проблема нелегальной миграции на южной границе Соединенных Штатов стала одной из центральных тем внутренней политики страны. За последние три года число незаконных переходов границы постоянно обновляет рекорды, что вызывает критику в адрес действующей администрации президента Джо Байдена со стороны политических оппонентов. Согласно опросам, многие американцы выражают недовольство тем, как демократическое правительство справляется с этой кризисной ситуацией.

После победы на выборах президента Дональда Трампа мигранты, находящиеся в Соединенных Штатах, начали готовиться к массовой депортации.

Ранее стало известно, сколько семей разлучат при плане Трампа по депортациям.