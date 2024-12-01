Найден гриб, влияющий на рост раковых клеток

Ученые из Школы фармацевтики Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что гриб под названием кордицепс китайский способен замедлять или останавливать рост клеток, включая раковые. Результаты исследования опубликованы в журнале FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Letters.

Кордицепс китайский долгое время использовался в традиционной медицине. Он произрастает в высокогорных районах Тибета и Непала, паразитируя на насекомых, в основном гусеницах.

Основным активным веществом в кордицепсе является кордицепин. По словам британских ученых, при попадании в клетку он превращается в трифосфат кордицепина, вещество, схожее с аденозинтрифосфатом (АТФ), который играет ключевую роль в энергообеспечении клеток. Однако, в отличие от АТФ, трифосфат кордицепина не предоставляет клетке энергии, нарушая ее нормальные функции. По словам ученых, это свойство можно использовать для контроля процессов роста и деления клеток.

Доктор Корнелия де Мур, одна из авторов исследования, отметила, что кордицепин может замедлять или останавливать рост всех клеток, включая опухолевые. Эта гипотеза была подтверждена в результате дополнительного эксперимента, которые помог ученым исследовать реакцию тысяч генов на вещество.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость раком к 2050 году будет продолжать расти. Рак легких, молочной железы и колоректальный рак останутся наиболее распространенными формами заболевания. По словам ученых, исследование кордицепса представляет собой перспективную область для разработки новых методов лечения рака, хотя для клинического применения требуется проведение дополнительных испытаний.

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