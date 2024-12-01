Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден гриб, влияющий на рост раковых клеток

FEBS Letters: гриб кордицепс китайский может замедлять рост раковых клеток

close
Depositphotos

Ученые из Школы фармацевтики Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что гриб под названием кордицепс китайский способен замедлять или останавливать рост клеток, включая раковые. Результаты исследования опубликованы в журнале FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Letters.

Кордицепс китайский долгое время использовался в традиционной медицине. Он произрастает в высокогорных районах Тибета и Непала, паразитируя на насекомых, в основном гусеницах.

Основным активным веществом в кордицепсе является кордицепин. По словам британских ученых, при попадании в клетку он превращается в трифосфат кордицепина, вещество, схожее с аденозинтрифосфатом (АТФ), который играет ключевую роль в энергообеспечении клеток. Однако, в отличие от АТФ, трифосфат кордицепина не предоставляет клетке энергии, нарушая ее нормальные функции. По словам ученых, это свойство можно использовать для контроля процессов роста и деления клеток.

Доктор Корнелия де Мур, одна из авторов исследования, отметила, что кордицепин может замедлять или останавливать рост всех клеток, включая опухолевые. Эта гипотеза была подтверждена в результате дополнительного эксперимента, которые помог ученым исследовать реакцию тысяч генов на вещество.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость раком к 2050 году будет продолжать расти. Рак легких, молочной железы и колоректальный рак останутся наиболее распространенными формами заболевания. По словам ученых, исследование кордицепса представляет собой перспективную область для разработки новых методов лечения рака, хотя для клинического применения требуется проведение дополнительных испытаний.

Ранее была найдена неожиданная «помеха» в лечении рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами