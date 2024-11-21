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В российских сосисках обнаружили компонент, вызывающий рак

Mash: в нескольких марках отечественных сосисок нашли компонент, вызывающий рак

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В России в некоторых сосисках обнаружен запрещенный и опасный фермент — микробная трансглютаминаза. Этот компонент, используемый как мясной клей, может привести к серьезным проблемам с пищеварением и увеличить риск развития онкологических заболеваний, сообщает Telegram-канал Mash.

«В отечественных сосисках нашли опасный для здоровья и запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Это мясной клей для сырья, который в перспективе подарит вам проблемы с иммунитетом и кишечником», — говорится в сообщении. Кроме того, наличие данного вещества может повысить вероятность рака.

В частности, микробная трансглютаминаза была найдена в сосисках брендов «Знать», «Колбасы от Макарова», а также в продукции «Мясная коллекция МК» от ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И.М.», находящегося в Пензенской области. Также она была выявлена в сосисках «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрена копоть», производимых ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимирской области. Кроме того, опасное вещество было найдено в продукции для детей, выпускаемой ОАО «Великолукский мясокомбинат» из Псковской области.

Образцы были проверены в торговых сетях Мордовии. Кроме того, тот же фермент найден в твороге «Алтайская буренка», который поставляется в некоторые рестораны и школы. Россельхознадзор также обнаружил подделки растительного жира в ряде сортов плавленых сыров «7 утра» и молока от Саратовского молочного комбината. В ответ на эти нарушения ведомство усилило контроль над лабораторными тестами производимой продукции.

В сентябре ученые нашли в упаковочных материалах для продуктов около 200 потенциальных канцерогенов молочной железы.

Ранее астроном назвал необычную причину возникновения рака у жителей Земли.

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