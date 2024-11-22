Психолог объяснил, как доработать год, если настроение уже новогоднее

Когда календарный год заканчивается, подвести итоги хотят не только финансовые директора и бухгалтеры, которым нужно отчитаться в налоговой. Абсолютное большинство людей хотят завершить начатые дела. Желание погасить кредит, доделать ремонт, обновить машину до конца декабря — это все феномен, который называется эффект конца года. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Станислав Самбурский.

«С психологической точки зрения люди воспринимают смену календарного года как важный рубеж, после которого начинается новый этап жизни. С Нового года можно начинать большие проекты, на которые сложно решиться. А чтобы решиться на новые проекты, нужно завершить все старые, поэтому люди стараются поставить точку во всех делах до 31 декабря», — объяснил он.

Однако не все так просто, поскольку в зимний период множество людей испытывают снижение уровня энергии и мотивации. Это вызвано сокращением светового дня и называется сезонное аффективное расстройство.

Отсутствие солнца усиливает желание отложить дела и переключиться на предстоящие праздники, которые ассоциируются с радостью, отдыхом и общением с семьей.

«К счастью, ожидание праздников вызывает выброс дофамина — нейромедиатора, который стимулирует удовольствие и повышает мотивацию. Люди пребывают в праздничной эйфории, с помощью которой можно завершить все текущие задачи. Предвкушая длинные новогодние каникулы, можно не заметив переделать огромное количество задач, которые откладывались в долгий ящик», — отметил эксперт.

Чтобы выброс дофамина не просто фонтанировал, а был направлен на выполнение рабочих задач, чтобы получить годовой бонус, психолог дал простые советы.

«Многие люди упускают планирование из своей рутины, поэтому задачи, которые кажутся «невкусными», остаются нерешенными долгое время, «протухают» и портят результаты работы. Перепишите все дела, приоритизируйте их и сосредоточьтесь на наиболее важных задачах, чтобы избежать перегрузки. Задачи, к которым не хочется подступать, разделите на мелкие этапы. Выполняя каждую подзадачу, вы будете видеть прогресс, и это поддержит вашу внутреннюю мотивацию продолжать работу», — сказал психолог.

Предвкушение Нового года уже дает дофамин, поэтому если вы начнете украшать рабочее место и составлять новогоднее меню уже в ноябре, это позволит получить дополнительную дозу дофамина и поддержать себя на пути выполнения всех годовых задач.

Думать о праздниках, тем более таких больших семейных, как новогодние каникулы, хорошо с психологической точки зрения.

«Даже ожидание праздников — это психологическая разгрузка, которая помогает людям справляться со стрессом и усталостью от рутины. Даже маленькая елочка на столе позволяет зарядиться позитивом и находиться в предвкушении радостных событий. Самое важное в погоне за годовыми бонусами — не надорваться. Очень хорошо, если вы чувствуете, что мыслями вы уже находитесь в новогодних праздниках — используйте это как мотивацию для завершения дел. Однако планируйте своё время так, чтобы в плотном графике оставалось место и для работы, и для отдыха, и для общения с семьей и близкими», — резюмировал Самбурский.

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