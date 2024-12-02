На Украине будут судить двух подростков за поджог зданий военкоматов

В городе Харькове на северо-востоке Украины будут судить двух 17-летних подростков, которых обвиняют в поджоге двух зданий военкоматов. Об этом сообщается в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

Обвиняемые — харьковчане, ученики заведений профессионально-технического образования, отметили в ведомстве. По данным следствия, они совершили поджоги зданий военкоматов в разных районах города в мае этого года.

В настоящее время подростки находятся под стражей.

22 ноября украинские СМИ сообщали, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организуют рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Такой подход нередко вызывает недовольство и противодействие среди украинцев.

Ранее на Украине подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата.