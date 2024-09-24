На Украине подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата

В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет украинское издание «Страна».

По информации источника, задержанные 17-летние молодые люди рассказали, что в Telegram получили предложение о поджоге этой двери за 10 тысяч гривен.

22 сентября стало известно, что в Харькове трое сотрудников территориального центра комплектования втроем избили лежащего мужчину, а после увезли его на легковом автомобиле.

9 сентября в Киеве в очередной раз неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего.

2 сентября Служба безопасности страны сообщила, что на Украине задержали четырех подозреваемых в поджогах пяти служебных автомобилей военнослужащих. В силовом ведомстве уточнили, что в результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

Ранее на Украине остановили призыв одной категории граждан.