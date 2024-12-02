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Жители Петербурга обнаружили в парке 50-килограммовый боеприпас XIX века

В Петербурге нашли 50-килограммовую бомбу XIX века

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ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/VK

В Петербурге нашли крупный боеприпас из прошлого века. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в Александровском парке, в Петроградском районе города. Местные жители заметили на строительном объекте неизвестный предмет и сообщили росгвардейцам.

Приехавшие на место специалисты выяснили, что найденный предмет – это бомба в свинцовой оболочке к орудию образца 1867 года.

«Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон», – сообщается в публикации.

До этого в одном из регионов России во время расчистки водоема нашли танк. По словам главы Росводресурсов Дмитрия Кирилова, специалисты достают из водных объектов множество вещей. Помимо бытового мусора и танка, им удалось найти снаряд времен ВОВ. В каком регионе отыскали средство передвижения, не уточняется.

Ранее в Германии обезвредили авиабомбу США времен войны.

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