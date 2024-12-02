Россиян предупредили, как компании чаще всего обманывают с ипотекой

Ипотека — достаточно популярный способ приобретения собственного жилья, но при этом несет в себе множество рисков. Речь идет в том числе о различных уловках со стороны продавцов недвижимости и банков, рассказала «Газете.Ru» экономист, директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова.

«Классическая схема менеджеров компании-застройщика склонить будущего покупателя к приобретению квартиры в ипотеку — это торопить клиента с подписанием договора, например, постоянно повторяя, что «завтра акция уже не будет действовать и стоимость квартиры будет выше, а значит и размер первоначального взноса увеличится в два раза» и т.д. При этом часто квартиры, на которые распространяется невероятно большая скидка по акции, оказываются на пару миллионов дороже аналогичных квартир, на которые аномально низкая ставка не распространяется. Данные уловки рассчитаны на то, чтобы усыпить бдительность потенциального клиента, чтобы он не успел оценить ситуацию трезво или не захотел тратить дополнительное время на поиски других вариантов и сравнения цен», — объяснила она.

Часто менеджеры «забывают» предупредить о том, что предлагаемые в рекламе квартиры по аномально низкой ставке являются «уцененными» по причине, например, неудачной планировки или не устраивающего вас вида из окна — на мусорные баки, свалку и т.д.

«Кредитные организации тоже часто прибегают к использованию различных хитростей, например, пытаются навязать «свои» страховые компании. Стоимость страхования в таких компаниях, как правило, в 2-3 раза дороже, чем средняя стоимость на рынке. Если же вы не захотите приобрести навязанную страховку, банк может начать вас шантажировать повышением процента или отказом в кредите. Все эти действия банка, конечно, незаконны, так как вы имеете право обращаться в любую страховую компанию, и это не должно отражаться на стоимости ипотеки», — отметила эксперт.

Внимательно читайте условия договора с банком, так как часто сотрудник банка может не обратить ваше внимание на какой-либо важный пункт, например, о том, что процент по вашему ипотечному кредиту вырастет через три года, резюмировала она.

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