Фермеры в Кении используют пчел, чтобы отпугивать слонов от набегов на по посевы

Фермеры в Кении используют пчел, чтобы отпугивать слонов, совершающих набеги на посевы, пишет Good News Network.

В Кении, на границе национального парка Цаво, африканские медоносные пчелы помогают местным фермерам защитить свои культуры от слонов. Увеличившаяся популяция этих животных, которая возросла почти на 300% с 1990-х годов, привела к конфликтам с сельскими жителями.

Фермер Чарити Мвангоме сообщает, что благодаря ульевым ограждениям, разработанным благотворительной организацией, он может теперь не бояться нападений слонов. Кроме того, мед приносит значительный доход, позволяя оплачивать образование для детей.

Успешные примеры такого подхода также существуют в Замбии и Малави, где пчеловодство помогает удерживать местные сообщества от браконьерства и противостоять хищническому поведению диких животных.

Ранее фермера в Австралии обвинили в том, что он заставил жену и детей работать в огороде против их воли.