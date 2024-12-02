В Курской области жителям начали выдавать огнетушители

Жителям Курской области, которые решили не покидать атакованные ВСУ приграничные районы, начали выдавать огнетушители. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Уделяем внимание и тем, кто принял решение остаться на приграничных территориях. Хочу особенно подчеркнуть, что возвращаться назад всё ещё опасно: ВСУ продолжают совершать удары по гражданской инфраструктуре», — заявил он.

По словам губернатора, власти оказывают все необходимую поддержку тем жителям, которые остались в атакованных населенных пунктах. Он добавил, что для обеспечения дополнительной безопасности мирным жителям начали выдавать огнетушители.

Глава региона отметил, что восстановление территорий начнется после освобождения и проведения разминирования.

До этого боец батальона «Айдар» Станислав Бунятов заявил, что ВСУ борются за каждый метр территории в Курской области. По его словам, на местности ведутся активные и насыщенные бои пехоты, однако бывают случаи контактного столкновения и применения тяжелой техники.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.