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В Курской области жителям начали выдавать огнетушители

Губернатор Смирнов: жителям курского приграничья начали выдавать огнетушители

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Жителям Курской области, которые решили не покидать атакованные ВСУ приграничные районы, начали выдавать огнетушители. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Уделяем внимание и тем, кто принял решение остаться на приграничных территориях. Хочу особенно подчеркнуть, что возвращаться назад всё ещё опасно: ВСУ продолжают совершать удары по гражданской инфраструктуре», — заявил он.

По словам губернатора, власти оказывают все необходимую поддержку тем жителям, которые остались в атакованных населенных пунктах. Он добавил, что для обеспечения дополнительной безопасности мирным жителям начали выдавать огнетушители.

Глава региона отметил, что восстановление территорий начнется после освобождения и проведения разминирования.

До этого боец батальона «Айдар» Станислав Бунятов заявил, что ВСУ борются за каждый метр территории в Курской области. По его словам, на местности ведутся активные и насыщенные бои пехоты, однако бывают случаи контактного столкновения и применения тяжелой техники.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.

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