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Боец «Айдара» рассказал о положении ВСУ в Курской области

Боец батальона «Айдар» Бунятов заявил о борьбе за каждый метр в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) борются за каждый метр территории в Курской области. Об этом заявил боец батальона «Айдар» Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Курское направление сейчас очень активно и насыщено боями, в основном пехота, но бывают случаи прямых контактных боев тяжелой техники. Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше всего им удается классическое лобовое истощение», — написал военный.

Бунятов добавил, что в настоящее время линия боевого соприкосновения в российском регионе четкая, без явных пробелов.

29 ноября командир батальона 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Як» заявил, что украинские войска направили в Курскую область свои лучшие подразделения, которые прошли подготовку в странах Запада. Более того, среди вторгшихся в российский регион есть бойцы, которые, по мнению военнослужащего, сами могут тренировать западных военных.

28 ноября британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал на стороне ВСУ и был взят в плен в Курской области, заявил, что украинской армии не следовало вторгаться в этот регион. Он отметил, что у российских армии «значительно больше оружия и живой силы».

Ранее украинский пленный рассказал, как командование его обмануло.

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