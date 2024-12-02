В Германии мужчина почти сутки сидел в туалете, пока семья и полиция искали его

В Германии мужчина почти сутки сидел в туалете, пока его семья искала его и просила помощи у полиции, пишет издание Bild.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Баден-Вюртемберге, где 66-летний мужчина оказался запертым в туалете офиса на 20 часов. По информации полиции, это произошло в пятницу, когда здание было пустым, а у немца не оказалось с собой мобильного телефона, чтобы позвонить и сообщить о случившемся.

Забеспокоившиеся родственники начали искать его, когда он не вышел на связь, и в ту же ночь обратились в полицию. Стражи порядка быстро выяснили, что мужчина находится на рабочем месте. Однако, когда они прибыли, обнаружили его в туалете с запертой дверью, и открыть её не удалось из-за технической неисправности.

На помощь пришли пожарные, которые смогли вскрыть дверь и освободить мужчину. К счастью, по данным полиции, с пострадавшим все в порядке, несмотря на его длительное ожидание в замкнутом пространстве.

Ранее пилоту запретили летать после того, как он запер свою коллегу в туалете.