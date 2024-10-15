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Пилоту запретили летать после того, как он запер свою коллегу в туалете

Капитан самолета запер второго пилота в туалете во время полета и был отстранен

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Артем Житенев/РИА «Новости»

Авиакомпания SriLankan Airlines отстранила от полетов капитана самолета, который запер в туалете второго пилота. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 21 сентября на борту Airbus A330, совершавшего рейс из Сиднея в Коломбо. Сообщалось, что во время полета капитан запер женщину-пилота в туалете. По словам источников, мужчина якобы поссорился со своей напарницей из-за того, что она ушла в уборную, не позаботившись о том, чтобы другой член экипажа занял место рядом с ней в кабине, в соответствии с установленными процедурами.

Ситуация вызвала беспокойство пассажиров и других членов экипажа, которым пришлось убеждать командира воздушного судна разрешить второму пилоту вернуться на свое место, в итоге самолет благополучно приземлился.

Накануне авиакомпания подтвердила, что расследование инцидента ведется шри-ланкийским управлением гражданской авиации (CAA).

«Авиакомпания полностью сотрудничает с соответствующими органами, а капитану запрещено летать до окончания расследования», — говорится в заявлении SriLankan Airlines.

Ранее мужчина шесть лет выдавал себя за пилота, инженера и прокурора и был арестован.

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