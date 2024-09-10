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Белый медведь разгромил жилище оленевода и едва не растерзал мужчину и ребенка

На Ямале мужчина с ребенком спаслись от белого медведя

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Вера Костамо/РИА «Новости»

В Ямальском районе белый медведь устроил охоту на людей, хищник погнался за нартами оленевода и разгромил чум. Об этом сообщают «Вести Ямал».

Инцидент произошел в стойбище ненцев недалеко от пролива Малыгина. Белый медведь погнался за нартами, в которых находились мужчина и трехлетний ребенок.

В какой-то момент зверь, устроивший охоту на людей, отвлекся на стадо оленей, мужчине удалось добраться до чума, забрать жену и спастись в соседнем стойбище. Хищник полностью разгромил чум, съел все припасы, растерзал несколько оленей. О произошедшем мужчина сообщил в экстренные службы.

«Готовится решение к вылету группы специалистов на место ЧП и там соответственно проведется оценка на месте, что необходимо будет в дальнейшем сделать», — сообщил заместитель начальника управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк.

До этого сообщалось, что в Охе пенсионерка подверглась нападению медведя, когда собирала грибы, спасти женщину не удалось. На место нападения хищника были отправлены группы охотников, зверя удалось найти и ликвидировать.

Ранее белый медведь вломился на аэродром в Красноярском крае.

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