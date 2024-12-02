В Уфе учительница бросила в школьницу учебник из-за смеха

У школьницы из Уфы произошел конфликт с учительницей после шалостей сверстников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в школе. По данным источника, восьмиклассница осталась после урока, чтобы дописать то, что не успела. После того, как прозвенел звонок с перемены, педагог заметила на двери скотч, который оставили другие школьники. Женщина хотела выбросить его, но лента приклеилась к ее обуви.

Это показалось детям смешным, поэтому некоторые из них, в том числе и пострадавшая, не сдержали смех. Педагог бросила скотч школьнице в лицо и потребовала его выкинуть, но ребенок отказался, поэтому учительница якобы бросила в девочку учебник.

У пострадавшей диагностировали ушиб нижней челюсти, зубов, ссадину слизистой нижней губы. Мать девочки обратилась в полицию.

Известно, что педагог признала наличие конфликта, но, по словам женщины, она вложила учебник в руки ученицы, а не кидала его.

На ситуацию обратили

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