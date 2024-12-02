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Мужчина купил для жены золотую цепочку и благодаря этому стал богаче на $1 млн

NDTV: индиец купил для жены золотую цепочку и благодаря этому выиграл в лотерею $1 млн

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре мужчина купил для своей жены золотую цепочку и выиграл в лотерею благодаря этому $1 млн, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, победителем стал мужчина индийского происхождения по имени Баласубраманиан Читамбарам. Он купил своей жене золотую цепочку в местном ювелирном магазине, который производил розыгрыш джекпота среди покупателей.

О том, что он стал обладателем $1 млн, мужчина узнал спустя три месяца после покупки. По его словам, часть суммы он планирует пожертвовать на благотворительность, а оставшиеся деньги пойдут на нужды семьи и на дополнительные подарки для супруги.

«Это какое-то благословение», — прокомментировал Читамбарам.

Ранее в США мужчина девять лет играл одними и теми же числами в лотерею и выиграл джекпот. Цифры, выбранные американцем, имеют для него особое значение, рассказал он.

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